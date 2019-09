Nowy rząd Włoch zamierza osiągnąć w 2020 r. wzrost gospodarczy na poziomie 0,5 proc. z deficytem wynoszącym około 2 do 2,1 proc. PKB.

Minister finansów Roberto Gualtieri, który opracowuje ramy dla budżetu na 2020 r., opiera swoje plany na konserwatywnych perspektywach gospodarczych, które nie uwzględniają planowanych działań ekspansywnych, twierdzi jedno ze źródeł agencji Bloomberg.

Oczekuje się, że włoska gospodarka odnotuje w bieżącym roku stagnację, co będzie najgorszym wynikiem w grupie siedmiu największych gospodarek. Agencyjne źródło twierdzi, że bez działań ekspansyjnych wzrost wyniesie zaledwie 0,2 proc. w 2020 r., co byłoby niższym wynikiem niż 0,4 proc. prognozy OECD z początku tego miesiąca.

Premier Giuseppe Conte, który przewodzi niedawno utworzonej koalicji anty-establishmentowego Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej, będzie musiał znaleźć około 23 mld EUR (25,3 mld USD) oszczędności lub dodatkowych dochodów, aby spełnić obietnicę uniknięcia automatycznej podwyżki podatku od sprzedaży.

Conte obiecał obniżyć podatki od pracy i znieść opłaty przedszkolne dla rodzin o niskich dochodach. Ulgi w podatku pracy będą kosztować od 4 do 5 mld EUR zaś dotyczące przedszkolaków kosztowałby około 300 mln EUR rocznie.

Rząd jest przekonany, że budżet, który musi zostać zatwierdzony przez parlament do końca roku, zwiększy wzrost PKB do 0,4–0,5 proc. zaś osiągnięcie celu w zakresie wzrostu pozwoliłoby na zrealizowanie wskaźnika deficytu do PKB między 2 a 2,1 proc., co wystarczyłoby do wypełnienia zobowiązań wobec partnerów europejskich.