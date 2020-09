Włochy: referendum konstytucyjne i wybory lokalne w reżimie sanitarnym

W niedzielę i w poniedziałek we Włoszech odbywa się referendum konstytucyjne dotyczące kwestii redukcji liczby parlamentarzystów oraz wybory samorządowe w siedmiu regionach i 957 gminach. Uprawnionych do głosowania w referendum jest 46 milionów osób.

Wybory zorganizowano 7 miesięcy po wykryciu pierwszego zakażenia koronawirusem we Włoszech. Te tak zwane "wyborcze dni", w których skumulowano kilka głosowań, są też pierwszym politycznym testem dla rządu w okresie epidemii i to w momencie, gdy w sobotę zanotowano najwyższą od początku lipca dobową liczbę zgonów (24) i wykrywanych jest po ponad 1500 zakażeń dziennie.

Lokale wyborcze otwarte są w niedzielę do godziny 23.00, a w poniedziałek od 7.00 do 15.00. Głosowanie przebiega zgodnie z trzema zasadami reżimu sanitarnego, wśród których jest wymóg maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych w lokalach wyborczych.

Najwięcej emocji budzi referendum, w którym obywatele Włoch wypowiadają się na temat przyjętej w zeszłym roku przez parlament ustawy w sprawie ograniczenia liczby parlamentarzystów. Uszczuplenie wyjątkowo licznego obecnie parlamentu zapowiadała już przed dwoma laty większość tworząca pierwszy rząd Giuseppe Contego. W umowie koalicyjnej Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd zobowiązano się do "drastycznej redukcji" liczby parlamentarzystów. Ustawa z października 2019 roku przewiduje jej zmniejszenie o 36,5 procent; z 630 osób do 400 w Izbie Deputowanych i z 315 do 200 w Senacie.

Referendum początkowo planowano na 29 marca tego roku, ale zostało przełożone z powodu epidemii, która wkroczyła wówczas w krytyczną fazę.

Wybierane są też władze siedmiu z 20 regionów: Doliny Aosty, Wenecji Euganejskiej, Ligurii, Toskanii, Marche, Kampanii i Apulii. Do udziału w tych wyborach uprawnionych jest 18 milionów osób.

Ponadto wybierane są też władze prawie tysiąca gmin.

Mijające miesiące upłynęły pod znakiem trwającej nieprzerwanie kampanii wyborczej, w której o głosy w regionach ubiegały się partie obecnej koalicji, czyli Ruchu Pięciu Gwiazd i centrolewicowej Partii Demokratycznej, a także opozycyjnej prawicowej Ligi - ugrupowania cieszącego się według sondaży stałym największym poparciem w kraju. Lider rej partii Matteo Salvini prowadził najbardziej intensywną kampanię w tym okresie.