Wrzesień na radarze

W zakończonym tygodniu uwaga inwestorów była skupiona na dwóch tematach – wynikach spółki Nvidia i wystąpieniu prezesa Rezerwy Federalnej na sympozjum w Jackson Hole. Umieszczenie wydarzeń w drugiej połowie tygodnia spowodowało, iż pierwsze sesje były raczej przygrywkami przed finałowymi, choć i w tym czasie nie brakło zmiennych, które sprzyjałyby większej zmienności, jak np. kolejne doniesienia o problemach gospodarki chińskiej.

Z perspektywy końca tygodnia widać było jednak, iż wyniki Nvidia okazały znacznie lepsze od optymizmu byków, gdy Jerome Powell jawi się jako mniej jastrzębi od nadziei niedźwiedzi. Całość zsumowała się w tydzień, w którym więcej było prób korekt słabości z pierwszych trzech tygodni sierpnia niż poważnych przesunięć na fali najważniejszych wydarzeń tygodnia. Finalnie na Wall Street Nasdaq Composite zwyżkował o 2,3 procent, gdy S&P500 wzrósł o 0,8 procent przy spadku DJIA o 0,5 procent. W Europie niemiecki DAX zyskał 0,4 procent przy wzroście francuskiego CAC o 0,9 procent. Problem w tym, iż zwyżki były pochodną dobrej postawy rynków w pierwszej połowie tygodnia, gdy druga przyniosła większą zmienność i handel daleki od jednego kierunku. Inaczej mówiąc wiele było szumu, który nie daje sprowadzić się do wspólnego mianownika.

W przypadku spółki Nvidia wyniki nie mogły być lepsze. Lokomotywa obozu popytowego w bieżącym roku i spółka symbol dla mody na inwestowanie w sztuczną inteligencję zaskoczyła rynek podwojeniem sprzedaży i zyskiem, który przekroczył oczekiwania analityków. Z perspektywy spółki wyścig zbrojeń firm na polu AI nie okazuje się modą, jaką chcą pesymiści, ale wydarzeniem, które naprawdę nosi cechy wydarzenia przełomowego. Oczywiście czas pokaże, czy moda rynkowa znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości przy pierwszym podejściu. Warto pamiętać, iż pierwsza hossa spółek internetowych wyprzedziła realną zmianę w gospodarce i skończyła się pęknięciem bańki dotcom’ów. Finalnie liderami branży zostały spółki, które w końcówce 2000 roku jeszcze nie istniały, a inne dopiero w przyszłości wykazały się potencjałem zrealizowanym dwie dekady później. W przypadku prezesa Fed najlepszym podsumowaniem wystąpienia w Jackson Hole jest problem analityków z zinterpretowaniem wypowiedzi jako jednoznacznie jastrzębich lub jednoznacznie gołębich. Niespodzianek w samym wystąpieniu było niewiele. Niedźwiedzie dostały przywiązanie FOMC do celu inflacyjnego, a byki sygnał o wrażliwości FOMC na odłożone w czasie efekty już podjętych działań. Zgoda panuje w kwestii, iż Powell uzależnił przyszłość polityki monetarnej w USA od stanu gospodarki, co jest zwyczajnie oczywiste.

W naszej opinii kluczowe wydarzenia końcówki sierpnia okazały się dalekie od niespodzianek i sumarycznie – zwłaszcza na poziomie pierwszych reakcji inwestorów – bez poważniejszego wpływu na kondycje rynków. Sierpniowe korekty są aktualne, jak aktualne jest przekonanie, iż oczekiwane spadki w kończącym się miesiącu mogą zostać przedłużone na miesiąc wrzesień. Szanse na przyszłość – jak również zagrożenia - dla kondycji giełd leżą ciągle na styku kondycji gospodarki i prognozowanych wyników spółek w 2024 roku. Podtrzymanie obecnych prognoz wzrostu zysków będzie sprzyjało wygaszeniu korekt i powrotowi do zwyżek. Redukowanie prognoz zysków w przyszłym roku utrudni zadanie bykom, ale oczekiwanie powrotu bessy jawi się dziś jako przedwczesne. W naszej opinii giełdy mają ciągle powody, by operować teraz w fazie większego zaniepokojenia, ale też korygując wzrosty z okresu październik-lipiec zrobić miejsce na dobrą końcówkę roku i tradycyjne październikowo-styczniowe odbicie po historycznie słabym okresie sierpień-wrzesień. Sumując, inwestorzy nie powinni być zaskoczeni kolejna dawką słabości, większą zmiennością i brakiem jednokierunkowego handlu we wrześniu, który już na starcie przyniesie dane z rynku pracy w USA i wzmocni dyskusję o efektach wrześniowego posiedzenia FOMC.