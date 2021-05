Współpraca z departamentem prawnym

Jak zbiegają się drogi prawa, ekonomii i zarządzania

Ubi societas, ibi ius – gdzie społeczeństwo, tam prawo - mówi łacińska sentencja. Materia ta otacza nas zewsząd, nawet jeśli nie jesteśmy zawodowo z prawem związani. Wszyscy podpisujemy umowy, wyrażamy zgody, składamy wnioski w urzędach, kontaktujemy się z sądami, policją. Prawo przenika właściwie wszystkie dziedziny naszego życia. Dlatego również przedsiębiorstwa potrzebują doradcy prawnego. Może być to wyspecjalizowany dział prawny lub stałe doradztwo zewnętrznej kancelarii. Udział w projektach, umowy, pozwy, wydawanie opinii czy legislacja wewnętrzna to zadania, przy których skorzystasz z pomocy działu prawnego. Jak wygląda taka współpraca?

Departament Prawny Banku Gospodarstwa Krajowego liczy obecnie ponad 40 prawników. Są to trzy wyspecjalizowane zespoły, zajmujące się doradztwem związanym z działalnością bankową oraz tzw. działalnością zleconą, polegającą między innymi na realizacji ogólnokrajowych i lokalnych programów społeczno-gospodarczych. Dyrektor Agnieszka Modras mówi o swoim zespole: - Zadania stawiane przed prawnikami BGK wymagają nie tylko znajomości prawa, ale również zrozumienia szczególnych potrzeb klientów i beneficjentów, umiejętności myślenia „out of the box” oraz pracy zespołowej. Potrzebni są liderzy zespołów i projektów, prawnicy transakcyjni, a także analitycy, procesualiści i legislatorzy.

Prawnicy BGK doradzają przy udzielaniu unikatowych finansowań m.in. w formule project finance, investment grade i finasowań akwizycyjnych dla podmiotów działających we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ponadto, zajmują się opiniowaniem projektów krajowych i unijnych aktów prawnych, dotyczących działalności BGK, a także wszechstronnym doradztwem „backoffice” dla centrali banku, w tym w kwestiach IT, HR, organizacyjnych i korporacyjnych oraz przy wykreślaniu nietypowych zobowiązań wpisanych do ksiąg wieczystych.

Prawnik partnerem dla biznesu?

Prawnicy BGK zaprzeczają krzywdzącemu stereotypowi, który widzi „mecenasa” jako osobę niedostępną, mówiącą zawiłym i niezrozumiałym językiem. Pomaga im w tym specjalny roczny program szkoleń w zakresie umiejętności miękkich „Prawnik w świecie 4.0”. W efekcie, są to partnerzy, a nie „blokerzy” działalności biznesowej banku.

– Choć czasem prawnik musi wyznaczyć granicę prawnej dopuszczalności rozwiązań, jest po tej samej stronie i pomaga wypracować inne rozwiązanie. Jeśli zapis w dokumencie jest dla ciebie niejasny, proś o wyjaśnienie. Prawnicy mają świadomość, że fachowa terminologia nie zawsze jest czytelna dla odbiorcy. Wiemy, że nasze stanowiska i opinie powinny być formułowane możliwie prostym językiem i zawierać jasne rekomendacje. Dokładamy wszelkich starań, aby na co dzień to realizować. Jeśli jednak coś jest niezrozumiałe – zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań – jesteśmy po to, aby służyć pomocą i radą - mówi Ewa Malinowska, dyrektor biura w Departamencie Prawnym BGK.

Gdzie styka się praca ekonomisty lub kierownika projektu z radcą prawnym?

– Można powiedzieć, że punktów styku jest kilka i to na różnych etapach trwania projektu czy sprawy. Na początku może to być zaopiniowanie umowy, wewnętrznego regulaminu lub aspektów prawnych projektu. Jeśli postanowienia w dokumentach ulegają zmianie, w grę wchodzi przygotowanie aneksu, opiniowanie aktualizacji. Przy transakcjach będzie to wspólne działanie w celu doprowadzenia tematu do szczęśliwego końca. Nasza praca jest niezwykle różnorodna, a zakres zadań w BGK daje nam możliwość uczestniczenia w unikalnych projektach. To motywuje - przekonuje Andrzej Wójcik, menedżer zespołu w Departamencie Prawnym.

– Warto wspomnieć tu również o naszym udziale w negocjacjach, ustaleniach, proponowaniu rozwiązań i mediowaniu w dochodzeniu do konsensusu - mówi Łukasz Sobiech, menedżer. To granie do jednej bramki, bo przecież zarówno przedstawicielom biznesu, jak i radcom prawnym w równym stopniu zależy, by sprawa zakończyła się pomyślnie dla organizacji.

Konsultując sprawę z prawnikiem pamiętaj, aby niczego nie zatajać. Pełen obraz sytuacji pozwoli radcy przygotować twój projekt na każdą ewentualność. Nie bój się tej współpracy. Jej celem jest pomoc i zabezpieczenie interesów. Korzystaj z wiedzy ekspertów, nie zapominając, że warto również wypić wspólnie kawę i porozmawiać o bardziej przyziemnych i „życiowych” sprawach.

