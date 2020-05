Wybory na pewno nie w tę niedzielę

Bez względu na państwo, epokę, ustrój, etc. największym oczekiwaniem każdego prowadzącego biznes jest stabilność oraz przewidywalność przepisów.

Art. 22 Konstytucji RP, stanowiący że „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny” został ostro nagięty delegowaniem przez ustawę antyepidemiczną wprowadzania nakazów i zakazów do rozporządzeń. Ale nawet w trybie sterowania ręcznego władcy kraju mogliby ustalać vacatio legis z chociażby minimalną przyzwoitością, dającą przedsiębiorcom jakieś szanse na dostosowanie się. Od marca jednak polski biznes, zwłaszcza mikro i mały, otrzymywał ciosy z zaskoczenia, od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw do wejścia w życie upływały godziny. Tylko ciut lepiej przebiega obecnie procedura łagodzenia restrykcji. Najnowsze rozporządzenie premier Mateusz Morawiecki omówił w środę 29 kwietnia. Diabeł tkwi jednak w szczegółach obszernego aktu, który ukazał się w sobotę 2 maja o godz. 21. Na wczytanie się i podjęcie próby jego zrozumienia pozostała przedsiębiorcom niedziela 3 maja. Chociaż akurat w tym wypadku zwłoka od środy do soboty miała pewien pożyteczny skutek, np. hotele doczekały się łaski uruchomienia od 4 maja również kuchni, chociaż tylko z dostarczaniem posiłków gościom do pokojów.