Z czego wynika hossa metali ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich są niezbędne do transformacji energetycznej, a popyt na nie może wzrosnąć do 2050 roku nawet dziesięciokrotnie. Jednocześnie podaż jest skoncentrowana w kilku krajach i narażona na wojny polityczne. To wszystko stwarza korzystne perspektywy cenowe dla tych pierwiastków.

Metale ziem rzadkich, określane również pierwiastkami ziem rzadkich, to grupa 17 pierwiastków chemicznych, które mają podobne właściwości. Wśród nich można wymienić dysproz (Dy) oraz neodym (Nd), które służą do tworzenia silnych magnesów oraz laserów. W tej grupie można wskazać również prazeodym (Pr), który znajduje zastosowanie jako składnik domieszkowy w stopach metali i dzięki temu zapobiega ich korozji. Do pierwiastków ziem rzadkich zaliczane są również m.in. lantan, cer, skand, samar, ren, terb oraz iterb. Czasami również wymieniane są w tej grupie lit, nikiel czy kobalt, ze względu na wykorzystanie np. w akumulatorach, chociaż w istocie do te grupy nie należą.