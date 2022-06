Zagadka niskich polskich inwestycji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stopa inwestycji w Polsce jest bardzo niska, mimo że okazji inwestycyjnych nie brakuje. Dlaczego?

Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, a biorąc korektę na poziom dochodów – również świata. Jednocześnie jednak mamy bardzo niski poziom inwestycji w relacji do dochodu, co jest zaskakujące w tak szybko rosnącym kraju. Zwykle kraje szybko się rozwijające dużą część dochodu inwestują, ponieważ firmy i rząd mają dużo okazji do osiągania dobrych zysków z inwestycji. Dlaczego u nas tak się nie dzieje? I dlaczego mimo niskiej stopy inwestycji udaje nam się utrzymać wysokie tempo rozwoju? Postaram się krótko odpowiedzieć na te pytania.