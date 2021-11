Zaginiony obraz Gottlieba na wystawie w Muzeum Polin

Do muzeum trafił cenny obraz Maurycego Gottlieba z 1874 r. „Autoportret w stroju polskiego szlachcica”, uznawany za najważniejsze dzieło artysty. Niedawno był wystawiany na aukcji Desy Unicum, a pragnący zachować anonimowość nowy właściciel przekazał obraz na dziesięć lat w depozyt Muzeum Polin.

W „Autoportrecie” Gottlieb namalował siebie w stroju polskim, co jest rodzajem manifestu. „Jestem Polakiem i Żydem i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować” – pisał w korespondencji pochodzący z Drohobycza Maurycy Gottlieb. W jego malarstwie obserwujemy ciągłe przeplatanie się wątków polskich i żydowskich, bo temat wzajemnych relacji obu narodów był jednym z przedmiotów refleksji młodego artysty.

Gottlieb, po studiach w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w Monachium, powrócił do Krakowa wiosną 1879 r., by kontynuować naukę pod kierunkiem Jana Matejki. To właśnie Matejko, ze swoją wizją dziejów Polski i odpowiedzialności artysty wobec społeczeństwa, był jedynym mistrzem Gottlieba.

MACIEK JAZWIECKI

Obraz „Autoportret w stroju polskiego szlachcica” przez wiele lat uznawano za zaginiony. Pod koniec XIX w. kupił go „obywatel ziemski z Królestwa”, następnie, do 1936 r., dzieło znajdowało się w zbiorach w Wiedniu, by na koniec trafić do kolekcji prywatnej w Nowym Jorku.

Tajemnicą pozostają okoliczności, w jakich odnalazł się po latach w nowojorskich magazynach. Teraz, po konserwacji i digitalizacji, obraz będzie prezentowany w specjalnie przygotowanym miejscu na wystawie stałej Muzeum Polin.

– Udostępnianie muzeom wybitnych dzieł sztuki ze zbiorów prywatnych w ramach wieloletnich depozytów pozwala wzbogacić muzealne ekspozycje i bywa jedyną możliwością obcowania ze wspaniałymi dziełami wielkich malarzy. Jako muzealnik i jako widz jestem wdzięczna za tę możliwość, za szczodre dzielenie się z publicznością dziedzictwem narodowym – mówi dr. Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów w Muzeum Polin.

Obraz, który przez lata uchodził za zaginiony, ujrzy światło dzienne w czwartek 11 listopada. To Narodowe Święto Niepodległości i dzień darmowego wstępu do Muzeum Polin.