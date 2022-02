Złoto zakończyło tydzień wzrostem

Jednak w trakcie piątkowych notowań doszło do chwilowego załamania kursu kontraktów na złoto, po tym jak nadspodziewanie dobre dane z amerykańskiego rynku pracy zwiększyły oczekiwania na mocniejsze zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed.

Sprowadziło to na moment notowania poniżej ważnego wsparcia na wysokości 1800 USD. Szybko jednak doszło do odreagowania w efekcie czego kwietniowe kontrakty na złoto na giełdzie Comex kończyły dzień zyskiem rzędu 0,2 proc. drożejąc o 3,70 USD do poziomu 1807,80 USD.

W skali tygodnia surowiec zanotował 1,2-proc. zysk.