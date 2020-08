ZTE ukryje kamerkę pod wyświetlaczem

Jeśli chcesz kupić telefon z przednim aparatem umieszczonym pod wyświetlaczem, nie masz szczęścia.

Chociaż kilka firm przetestowało tę funkcję, żadna jeszcze jej nie dostarczyła — napisał portal The Verge. Pierwszą firmą na świecie, która zaoferuje produkowany na masową skalę smartfon 5G z kamerą umieszczoną pod wyświetlaczem, będzie chiński gigant telekomunikacyjny ZTE — smartfon ZTE Axon 5G zadebiutuje w Chinach już 1 września. Na razie nie znamy ceny ani nie wiemy, czy trafi do innych krajów. Producenci smartfonów od kilku lat dwoją się i troją, żeby pochwalić się jakąś innowacją. Dążą do tego, żeby wyświetlacz pokrywał całą przednią część urządzenia, a ramki były niemal niezauważalne. Problemem jest przednia kamerka wykorzystywana do robienia selfie — jej ukrycie jest sporym wyzwaniem. Prototypy smartfonów z ukrytym aparatem pokazały w zeszłym roku Xiaomi i Oppo.