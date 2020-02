ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami od oszustów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych ani nie wzywa do zapłaty składek, podkreślił ZUS we wtorkowym komunikacie ostrzegającym przed fałszywymi mailami.

ZUS podkreślił w komunikacie, że w ostatnich dniach niektórzy jego klienci otrzymali maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłat. Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresów: kancelaria.zus@wp.pl, zus-skladki@wp.pl, zus._kontakt@wp.pl, ZUS@gov.pl zus_info@wp.pl – przestrzega ZUS.



Przypomina jednocześnie, że "drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach" – wskazano.



Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Wtedy jednak mail zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.



ZUS ostrzega, aby w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników, bo ma ona najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci.



W komunikacie Zakład zwraca się również z prośbą, aby w sytuacji, w której którykolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22-560-16-00 lub mailem: cot@zus.pl.