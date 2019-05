1,06 mld zł zysku netto grupy PGNiG w I kwartale

Skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2019 roku spadł o 32 proc., do 1,064 zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowana EBITDA PGNiG w pierwszym kwartale 2019 roku spadła do 2,17 mld zł z 2,67 mld zł rok wcześniej.



Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 1,38 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 2 mld zł.



Skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale wyniosły 12,75 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 10,91 mld zł.



Skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 14,34 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 13,25 mld zł.



Powyższe liczby są zgodne z szacunkami, które PGNiG opublikował 29 kwietnia.



"Na wynik grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków – w szczególności LNG – udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie prasowym PGNiG.



Dług netto grupy PGNiG na koniec pierwszego kwartału wynosił -0,6x, podczas gdy w czwartym kwartale sięgał -0,2x.



Wydatki inwestycyjne grupy na koniec marca wynoszą 1,07 mld zł, w tym 410 mln zł w segmencie dystrybucji, 340 mln zł w segmencie poszukiwania i wydobycia, a 300 mln zł w wytwarzaniu.



SEGMENT POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE



Podobnie jak w poprzednich kwartałach, segment Poszukiwanie i Wydobycie miał najwyższy udział w EBITDA grupy, na poziomie 60 proc. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł przed rokiem.



Było to konsekwencją spadku cen notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6 proc. niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12 proc. rok do roku.



SEGMENT OBRÓT I MAGAZYNOWANIE



EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła -0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł przed rokiem.



Na obniżenie wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu pozyskania paliwa gazowego z importu, który był o 17 proc. wyższy niż przed rokiem. Wysokie ceny gazu z importu były szczególnie odczuwalne w przypadku paliwa importowanego z kierunku wschodniego.



Dziewięciomiesięczna średnia cena ropy naftowej Brent w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę w kontrakcie jamalskim, była o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem.



Negatywny wpływ tego czynnika na wynik segmentu spółce udało się częściowo ograniczyć przez zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem pochodzącym z innych kierunków – przede wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) oraz gazu z Zachodu i Południa.



Wolumen dostaw LNG do Terminalu w Świnoujściu w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnął 727 mln m sześc. paliwa (po regazyfikacji) i był wyższy o 44 proc. niż przed rokiem.



Z kolei import z Zachodu i Południa wyniósł 1,15 mld m sześc. – ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Wolumen dostaw ze Wschodu w pierwszym kwartale 2019 r. sięgnął 1,79 mld m sześc., a zatem był o 40 proc. mniejszy niż rok wcześniej.



Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 11,69 mld zł i były o 15 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpłynął na to m.in. wynik na transakcjach zabezpieczających zakup i sprzedaż gazu oraz wzrost o 2,5 proc. średniej ceny za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 roku.



Wolumen sprzedaży gazu w segmencie wyniósł 9,9 mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja sprzedaży była z jednej strony konsekwencją stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowanie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej – efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu przez PST do 1,35 mld m sześc. (+35 proc. r/r).



SEGMENT DYSTRYBUCJA



Segment wypracował EBITDA na poziomie 0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA Grupy wyniósł 27 procent.



Na wynik segmentu wpływ miało obniżenie o 5 proc. stawki taryfy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną były warunki pogodowe – średnia temperatura kwartalna była o prawie 3 stopnie Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach.



W konsekwencji wolumen dystrybuowanego gazu zmalał o 8 proc. – do 3,88 mld m sześc. z 4,22 mld przed rokiem.



SEGMENT WYTWARZANIE



Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18 proc. udziału w skonsolidowanej EBITDA grupy.



Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazynowania oraz Dystrybucji, na wynik segmentu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11 proc. r/r – do 16,97 PJ.



Na podobnym poziomie jak przed rokiem pozostał wolumen sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 1,51 TWh. Jednak ze względu na wyraźny wzrost notowań energii elektrycznej, przychody z jej sprzedaży wzrosły rok do roku o 38 procent.