Na sesji w środę 29 września wyróżniają się Sonel, Drozapol, Rafako, ML System i BBI.

1. W WIG najgorszą spółką jest dziś Sonel, który opublikował wyniki za I półrocze. Spadły zarówno przychody (o 4,7 proc. do 52,8 mln zł), jak i zyski (netto o 15 proc. do 7 mln zł, w samym drugim kwartale zysk netto wyniósł 1,8 mln zł). Spadek przychodów z usług montażu o 35 proc. spółka tłumaczy mniejszymi niż przed rokiem zamówieniami oraz ograniczeniami w dostępie do komponentów.