W ostatnich 5 latach przychody z podatku VAT wzrosły o ponad 50 proc..; to efekt skutecznej polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego, resortu finansów, Krajowej Administracji Skabowej i uszczelnienia luki VAT - napisał w sobotę na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk napisał, że w 2021 r. luka VAT zmniejszyła się do 4,3 proc. co oznacza dodatkowy wpływ do budżetu rzędu 14 mld zł.