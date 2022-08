Abris chce mieć zeroemisyjny portfel

Neutralność klimatyczna to jeden z celów, do których będzie zmierzał fundusz, podejmując decyzje inwestycyjne. Wpłyną na nie też inne ważne trendy.

Jedna z istotniejszych zmian w podejściu inwestycyjnym, do jakich doszło w ostatnich latach, to mocniejszy nacisk na kryteria ESG. Dziś jednym z czynników przekładających się na wycenę spółek portfelowych jest jasno określony i dobrze skalkulowany scenariusz redukcji śladu węglowego. Abris Capital Partners, polsko-brytyjski fundusz private equity, deklaruje, że będzie pierwszym podmiotem z branży w Europie Środkowej, którego portfel inwestycyjny do 2025 r. osiągnie neutralność klimatyczną. Firma przygotowuje plany działań, które mają doprowadzić do uzyskania zerowej emisji CO2 w każdej ze spółek.

Nowe podejście: Jeszcze dwa, trzy lata temu wszyscy walczyli o wzrost sprzedaży, świat się jednak zmienił. Dziś priorytetem jest dochodowość, czyli przede wszystkim zysk EBITDA - mówi Wojciech Łukawski, partner w Abrisie. Dariusz Iwański W portfelu Abrisu jest obecnie 15 podmiotów. Ostatnim nabytkiem funduszu jest kupiona na początku roku spółka Orbitvu z Tarnowskich Gór, która zajmuje się automatyzacją fotografii produktowej, m.in. na potrzeby e-commerce. Automatyzacja i digitalizacja to oczywiste kierunki inwestycyjne. Abris wytypował jednak kilka innych trendów, którymi zamierza się kierować w kolejnych inwestycjach. - To na przykład reshoring, czyli powrót działalności do regionów, z których została wyprowadzona w poszukiwaniu oszczędności. Trend ten wiąże się z zerwaniem łańcuchów dostaw z powodu pandemii i wojny w Ukrainie, a także z potrzebą zwiększenia elastyczności działania – mówi Wojciech Łukawski, partner w Abris. Za istotne fundusz uważa również trendy demograficzne, m.in. starzenie się populacji. Dlatego chce stawiać m.in. na podmioty związane z ochroną zdrowia. Fundusze PE co do zasady inwestują w średnim horyzoncie, czyli na trzy do pięciu lat. W portfelu Abrisu jest jednak także firma, którą fundusz kupił osiem lat temu. To Aures Holdings, właściciel sieci AAA Auto, która handluje używanymi samochodami w kilku krajach Europy Środkowej, m.in. w Polsce. Rynek aut z drugiej ręki ma się świetnie. W zeszłym roku sieć sprzedała ponad 86,5 tys. aut, a w tym roku liczy na rekord. Mimo to fundusz zastanawia się nad wyjściem ze spółki. – To zapewne perspektywa kilkunastu miesięcy. Ekspansja na kolejny duży rynek będzie już raczej decyzją nowego właściciela firmy – twierdzi Wojciech Łukawski. Jaką formę exitu wybierze Abris, na razie nie wiadomo. Zamierza rozważyć różne scenariusze. Portfel Abris Capital Partners Apaczka – Polska (Warszawa, Stalowa Wola) Auers Holdings – Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Niemcy Dentotal – Romunia (Bukareszt), Bułgaria (Sofia) DOT2DOT – Polska (Batorowo, Nowy Konik, Kowale) Endego – Polska (Kraków, Wrocław, Sanok, Lublin, Gdynia, Gliwice), Niemcy (Monachium), USA (Claymont) Global Technical Services – Rumunia (Bukareszt), Serbia (Belgrad) Global Technical Systems – Rumunia (Bukareszt) Graal – Polska (Wejherowo, Kukinia, Kartoszyno, Tczew, Zduny) GreenGroup – Rumunia (Buzau, Bukareszt, Iasi, Campia Turzii, Urziceni), Litwa (Wilno), Słowacja (Banska Bystrica) Matex Lab – Szwajcaria (Lugano, Geneaa), Polska (Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdynia), Włochy (Milan, Brindisi, Pavia), USA (Raleigh), Francja (Paryż), Hiszpania (Madryd) Orbitvu - Polska (Tarnowskie Góry) Pehart – Rumunia (Dej, Petresti) Scanmed – Polska (Warszawa, Lublin, Żory, Blachownia, Kraków, Chorzów) Velvet Care – Polska (Warszawa, Klucze), Czechy (Žabčice) WDX – Polska (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Zgierz, Poznań, Wrocław)