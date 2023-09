Akcja niczym WOŚP dla psów i kotów

Sławomir Wiatr, założyciel firmy Pethelp, zawsze był wrażliwy na los zwierząt – stąd pomysł na biznes i działania charytatywne na rzecz czworonogów.

Rok temu Pethelp, działająca od 2018 r. firma oferująca pakiety weterynaryjne dla zwierząt domowych – głównie B2B jako benefit pracowniczy, lecz także klientom indywidualnym – zainicjowała Ogólnopolski Przegląd Zdrowia Psów i Kotów. W akcji, której celem jest szerzenie wiedzy o profilaktyce weterynaryjnej, udostępniono 500 darmowych przeglądów pupili we współpracujących z firmą placówkach weterynaryjnych. W tym roku zapisy ruszają 11 września, a w wielu miejscach Polski będzie dostępnych aż 1000 bezpłatnych wizyt.

Zdrowie dla pupila

– Wychowałem się w otoczeniu zwierząt – moimi towarzyszami od dzieciństwa były nie tylko psy i koty, ale też inne, mniejsze stworzenia. Obecnie jestem opiekunem suki golden retrievera, która wabi się Sisi. Zanim zacząłem tworzenie firmy, realizowałem się w wolontariacie – wyprowadzałem psy w Schronisku na Paluchu, brałem udział w różnych zbiórkach i akcjach na rzecz zwierząt. Pracując w korporacji, pomyślałem, że na rynku brakuje czegoś na wzór pakietów medycznych, z których korzystałem w ramach korporacyjnego benefitu, ale dla zwierząt. Połączyłem kropki, a postępująca humanizacja zwierząt i sprzyjające trendy rynkowe pozwoliły mi na stworzenie biznesu – mówi Sławomir Wiatr, założyciel Pethelpu.

W idealnym świecie każdy opiekun psa lub kota dokładnie wie, jakie kroki podjąć, by zadbać o zdrowie swojego czworonoga, i regularnie zgłasza się na wizyty do lekarza weterynarii. Niestety nie zawsze tak się dzieje, a pupil trafia do lekarza za późno. Co więcej, psy i koty długo potrafią nie okazywać bólu – więc wykrycie przez człowieka problemu zdrowotnego jest nieraz trudne. Dlatego w maju 2022 r. firma Pethelp zainicjowała akcję Ogólnopolskiego Przeglądu Zdrowia Psów i Kotów, a w tym roku projekt doczekał się kontynuacji.

– Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej zwierząt to nasza misja. Chcemy być firmą, która pozytywnie wpływa na społeczeństwo. Pomyśleliśmy, by stworzyć taki WOŚP, ale dla psów i kotów – zbieramy pieniądze na opłacenie określonej liczby profilaktycznych przeglądów zdrowia. Geneza tego pomysłu wywodzi się z problemu społecznego, który zauważamy. Często zdarza się, że zwierzęta przez całe swoje życie tylko kilka razy odwiedzają lekarza weterynarii – bywa że i wcale – a to stanowczo za mało, żeby dobrze zadbać o pupila. Widzimy, że w tej materii jest bardzo dużo do zrobienia i dlatego powstała nasza akcja – wyjaśnia Sławomir Wiatr.

Z raportu firmy Pethelp wynika, że 40 proc. klientów odwołuje wizyty u weterynarzy z różnych powodów, np. braku pieniędzy lub w ich mniemaniu ważniejszych wydatków. Ponadto tylko 37 proc. psów i 25 proc. kotów żyjących w Polsce jest zabieranych do lekarzy weterynarii na jedną wizytę w roku. Dodatkowo zaledwie 20 proc. opiekunów psów i 14 proc. opiekunów kotów potrafi prawidłowo zinterpretować oznaki bólu u swojego czworonoga. Co więcej, wyniki badań pokazały, że średni czas w roku, podczas którego psy są zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom, to jedynie cztery tygodnie, a u kotów – tylko dwa. Z kolei aż 40 proc. pupili jest dotkniętych problemem otyłości i wynikającymi z niej chorobami.

– Paradoks dzisiejszych czasów polega na tym, że choć wielu ludzi traktuje swoich pupili jak członków rodziny, to nie dba wystarczająco o stan ich zdrowia. Dlatego zapraszamy opiekunów zwierząt, by zapisali się na bezpłatne wizyty. W tym roku będzie to na pewno 1000 badań. Konsultacje będzie można zrealizować w 100 wybranych placówkach, które współpracują z Pethelp. Opiekun zwierzęcia będzie mógł wybrać wizytę w jednym z miejsc dostępnych na stronie, na której będziemy prowadzili zapisy – dodaje Sławomir Wiatr.

Kto pierwszy, ten lepszy

Akcja rozpoczyna się od zapisów, które startują 11 września i potrwają do 2 października. Liczba wizyt jest ograniczona, a rejestracja będzie działać do wyczerpania zapasów. Między 16 października a 6 listopada uczestnicy akcji będą mogli udać się do placówek weterynaryjnych i zrealizować darmowe konsultacje. Każdy umawia się indywidualnie. W lecznicach na uczestników akcji będą czekały gadżety od sponsorów, lecz także materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki. Od firmy Pethelp dodatkowo otrzymają możliwość przygotowania rocznego planu profilaktycznego.

– Zauważyliśmy, że osoby, które zostają opiekunami zwierząt, często nie wiedzą, jak się za to zabrać. Pojawia się pytania o jedzenie, spacery czy wychowanie. Postanowiliśmy więc, że wszystkim uczestnikom akcji udostępnimy ankietę, w której będziemy zadawali pytania na temat ich pupila. Na podstawie tych odpowiedzi zatrudnieni w Pethelp lekarze weterynarii i inni specjaliści opracują indywidualny plan profilaktyczny na cały rok, w ramach którego będzie np. harmonogram szczepień, badania krwi, odrobaczania, wizyt profilaktycznych czy zabezpieczenia przeciw kleszczom. Będzie możliwość otrzymania powiadomień SMS na telefon i dodania przypomnienia do kalendarza online. Przy czym uczulamy, że są to rekomendacje naszych weterynarzy. Harmonogram profilaktyczny wejdzie także na stałe do naszej oferty – mówi pomysłodawca Pethelpu.

W zeszłorocznej akcji udział wzięli zarówno doświadczeni i świadomi właściciele zwierząt, jak i osoby, które stawiają pierwsze kroki na tej ścieżce. Sławomir Wiatr podkreśla, że dzięki wsparciu sponsorów i partnerów udało się im zapewnić w tym roku dwa razy więcej wizyt lekarskich niż w poprzednim. Partnerami akcji są firmy zajmujące się zdrowiem weterynaryjnym, m.in. Royal Canin, Livisto, Vet-Agro, Vebiot, Grupa LuxVet, Petmex Company.

Od świadomości do zdrowia

Żeby zwierzęta żyły z nami jak najdłużej, potrzebna jest wiedza na temat korzyści płynących z profilaktyki zdrowotnej. Według założyciela Pethelpu elementy nauki dobrego traktowania zwierząt warto wprowadzić do szkół. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat wiedziałyby, w jaki sposób obchodzić się z psim czy kocim przyjacielem. Świadomość potrzeb zwierząt kuleje głównie na wsiach. Dlatego Sławomir Wiatr proponuje wykorzystanie oddolnych inicjatyw placówek weterynaryjnych, tzw. dni otwartych.

– Podczas takich spotkań lekarze weterynarii mogliby pokazywać miejsce pracy, opowiadać o swoich obowiązkach, czy nawet robić badania dla zwierząt. Ponadto mogłyby odbywać się wykłady lekarzy weterynarii, behawiorystów czy zoopsychologów. Myślę, że zainteresowaniem cieszyłyby się także nietypowe warsztaty, np. pokaz pierwszej pomocy dla psów czy kotów. Sam ostatnio byłem na takim wydarzeniu w jednej z placówek, która na co dzień z nami współpracuje – mówi Sławomir Wiatr.

Poza organizowaniem Ogólnopolskiego Przeglądu Zdrowia Psów i Kotów firma Pethelp edukuje także w inny sposób. Wspólnie z Fundacją Sarigato przygotowali tzw. dogbooki i catbooki. Są to stustronicowe niezbędniki psiego i kociego opiekuna, które zostały opracowane przez weterynarzy zatrudnionych w firmie oraz znanych i cenionych na rynku behawiorystów i dietetyków. Jest w nich opisana szeroko rozumiana profilaktyka – od dietetyki po niuanse dotyczące wizyt lekarskich. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży e-booków przekazywane są na rzecz akcji Karmimy Psiaki.

– Przekazujemy naszą wiedzę także w firmach i robimy tzw. pet day. Są wtedy z nami behawioryści, dietetycy, lekarze weterynarii. Pokazujemy też, jak ratować zwierzęta – pokaz ratownictwa weterynaryjnego, ale też prawidłowej opieki nad nimi. Naszym kolejnym krokiem będzie udanie się do szkół z tym przesłaniem. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększaniu świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej w różnych dziedzinach i branżach będziemy mogli rok do roku oferować coraz więcej darmowych wizyt dla potrzebujących – podsumowuje Sławomir Wiatr.