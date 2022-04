Aktywa TFI spadły o 7,4 mld zł

Jeszcze na koniec 2021 r. aktywa branży przekraczały 300 mld zł, ale pogorszenie wyników i umorzenia w najważniejszej kategorii funduszy dłużnych sprowadziły w krótkim czasie poziom aktywów do poziomu najniższego od pięciu lat.

W funduszach dłużnych jest zgromadzonych obecnie 86,9 mld zł, o 10 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Zbliżone pod względem skali spadki odnotowano w każdym segmencie - o 9-11 proc. stopniały aktywa funduszy inwestujących w dług skarbowy i korporacyjny.

Rykoszetem dostały też fundusze mieszane - ich aktywa zmniejszyły się w marcu o 4 proc. m/m do 36,1 mld zł. W górę poszły natomiast aktywa funduszy rynku surowców (o 23,3 proc. do 5,2 mld zł), a także funduszy akcji (o 1,9 proc. do 33,2 mld zł).

Status największego TFI na rynku kapitałowym zachowało PKO TFI, któremu klienci powierzyli 35,3 mld zł. Drugie miejsce zajmuje NN IP TFI (21,68 mld zł), a trzecie Pekao TFI (18,5 mld zł).