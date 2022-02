Instytut Zarządzania Podażą (ISM) podał we wtorek, że jego indeks badający aktywności fabryk spadł w styczniu do 57,6 pkt. Był to najgorszy odczyt od listopada 2020 roku. Niższy okazał się także odczyt indeksu PMI dla tego sektora - spadł miesiąc do miesiąca z 57,7 do 55,5 pkt.

Ekonomiści oczekiwali nieco większego miesięcznego spadku indeksu ISM (do 57,5 pkt). W przypadku indeksu PMI spodziewano się odczytu na poziomie 55 pkt.