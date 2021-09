Aldi zainwestuje 1,3 mld funtów na Wyspach Brytyjskich

Aldi zamierza znacząco zwiększyć swoją obecność na Wyspach Brytyjskich. Niemiecka sieć dyskontów chce przeznaczyć na inwestycje 1,3 mld funtów w ciągu kolejnych dwóch lat, donosi Reuters.

Plany ekspansji obejmują uruchomienie kolejnych 100 sklepów, rozwój infrastruktury logistycznej w tym stworzenie nowego centrum dystrybucyjnego w środkowej Anglii.

Aldi oczekuje, że nowe inwestycje zaowocują stworzeniem ponad 2 tys. miejsc pracy w przyszłym roku. W ciągu minionych dwóch lat powstało natomiast około 7 tys. etatów.

W trakcie pandemii Covid-19 niemiecki detalista odnotował lekki spadek udziałów w brytyjskim rynku, gdzie oprócz miejscowych sieci musi też mocno konkurować z innym niemieckim rywalem, siecią Lidl.

Sieć Aldi na Wyspach Brytyjskich liczy obecnie 920 placówek handlowych i kontroluje 8 proc. tamtejszego rynku. W 2020 r. przychody wzrosły do 10,2 proc. Do rekordowej kwoty 13,5 mld GBP, jednak na skutek kosztów związanych z pandemią zysk operacyjny spadł o 1,2 proc. do 287,7 mln GBP.