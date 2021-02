Amazon nie opóźni głosowania związkowego w Alabamie

Amerykańska rządowa agencja zajmująca się przestrzeganiem prawa pracy, National Labor Relations Board (NLRB), odrzuciła prośbę Amazona o opóźnienie głosowania w sprawie powołania związku zawodowego w jego magazynie w Bessemer w stanie Alabama.

W zeszłym miesiącu Amazon zwrócił się do organu regulacyjnego o wstrzymanie procedury głosowania korespondencyjnego i przeprowadzenie wyborów władz związku zawodowego bezpośrednio w magazynie, pomimo dużej liczby przypadków COVID-19 w regionie.

Gigant e-commerce argumentował, że ​jest w stanie przeprowadzić tradycyjne głosowanie w bezpieczny sposób, a wybory korespondencyjne grożą niższą frekwencją i stwarzają ryzyko sfałszowania ich wyników.

National Labor Relations Board nie przychyliła się do wniosku Amazona. „Interesowi publicznemu i bezpieczeństwu wszystkich zaangażowanych w wybory najlepiej służy obecnie unikanie spotkań osobistych” - powiedzieli Marvin Kaplan i John Ring z NLRB.

W przyszłym tygodniu agencja wyśle ​​karty do głosowania do około 5,8 tys. pracowników magazynu, które muszą zostać zwrócone do 29 marca. Zatrudnieni w magazynie w Alabamie złożyli wniosek o powołanie zakładowej jednostki związku zawodowego handlowców Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU).

“Rażące lekceważenie zdrowia i bezpieczeństwa własnej siły roboczej przez Amazona zostało ponownie zademonstrowane przez naleganie na osobiste wybory w środku pandemii” - stwierdził w oświadczeniu wysłanym do agencji Bloomberg szef RWDSU Stuart Appelbaum.

Amazon nie udzielił komentarza na temat decyzji National Labor Relations Board.