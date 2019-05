Amerykanie zapowiadają większy eksport LNG do UE

Minister energetyki USA Rick Perry zapowiedział na konferencji w Brukseli dalsze zwiększanie eksportu gazu skroplonego LNG do UE i pochwalił m.in. Polskę za decyzję o rozbudowie terminala w Świnoujściu. Skrytykował jednocześnie budowę gazociągu Nord Stream 2.

W czwartek w Brukseli odbywa się pierwsze unijno-amerykańskie forum energetyczne, które ma służyć zwiększeniu eksportu amerykańskiego gazu skroplonego LNG do Europy. W wydarzeniu oprócz Perry’ego biorą udział przedstawiciele krajów UE, Komisji Europejskiej i biznesu.



Perry mówił, że eksport amerykańskiego gazu na Stary Kontynent jest szansą zarówno dla USA, jak i dla Europy. "UE jest największym na świecie importerem gazu ziemnego. USA jest największym na świecie producentem gazu ziemnego. (...) Eksportujemy LNG do 35 krajów na pięciu kontynentach. USA ma to, czego potrzebuje Europa – ogromną ilość czystego i przystępnego cenowo gazu ziemnego i jesteśmy gotowi, chcemy, możemy dzielić się nim z każdym kontynentem, z każdym krajem na tym kontynencie" – mówił amerykański minister.



Wskazał, że eksportując gaz, USA pomagają Europie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i krajowe. "Mam na myśli dywersyfikację energetyczną. Chodzi o dywersyfikację dostaw, krajów dostarczających surowiec i dróg dostaw energii. To, co oferujemy dla każdego kraju potrzebującego energii, to swoboda wyboru" – powiedział Perry.



Minister pochwalił też kraje europejskie za to, że rozwijają zdolności importowe gazu, zwiększają import LNG i ograniczają zależność od importu surowca z Rosji. Wymienił w tym kontekście Polskę. "Polska podjęła dobrą decyzję, rozbudowując terminal LNG, ograniczając uzależnienie od rosyjskiego gazu, zwiększając import z innych krajów, w tym USA" – zaznaczył.



Perry podkreślił jednocześnie, że USA sprzeciwiają się budowie gazociągu Nord Stream 2 (NS2), który ma połączyć Rosję z Niemcami po dnie Bałtyku. Wyjaśnił, że przyczyną takiego zdania jest fakt, iż 11 krajów UE jest w znacznym stopniu uzależnionych od rosyjskiego gazu. "Ten projekt dostarczy rosyjski gaz głęboko do serca Europy Zachodniej, wzmacniając Rosję poprzez danie jej większego wpływu w prowadzeniu polityki zagranicznej" – powiedział, dodając, że uzależni to kraje europejskie od woli Rosji.



Minister w swoim przemówieniu pochwalił też unijny projekt południowego korytarza gazowego, który pozwala na dywersyfikację dostaw gazu w południowej Europie.



Przypomniał, że USA mają obecnie trzy terminale eksportowe LNG, a trzy nowe są w trakcie budowy. Perry podkreślił, że USA popierają transparentność umów energetycznych i sprzeciwiają się wykorzystywaniu kwestii energetycznych przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Zapewnił, że USA pozostają "niezawodnym dostawcą gazu ziemnego i każdego innego paliwa", które dostarczają.



Polskę na konferencji reprezentuje sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Na marginesie konferencji ma spotkać się z Perrym oraz zastępczynią podsekretarza stanu ds. handlu międzynarodowego Sarah Kemp.



Stany Zjednoczone są już trzeci rok z rzędu eksporterem netto gazu ziemnego; sprzedają LNG do 35 krajów świata - to ponad dwa razy więcej państw niż przed początkiem prezydentury Donalda Trumpa.



Latem 2018 roku szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz prezydent Trump rozmawiali w Waszyngtonie o korzyściach ze zwiększenia eksportu amerykańskiego LNG dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Waszyngton krytykuje kupowanie przez państwa UE gazu od Rosji. Amerykańscy przywódcy zapowiadali zwiększanie eksportu gazu skroplonego do Europy.



Polska realizuje program rozbudowy terminala LNG W Świnoujściu - zwiększenia mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych (moc regazyfikacji terminala ma wzrosnąć o 50 proc.), budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych i budowę bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO. Umowę o dofinansowanie rozbudowy terminala LNG podpisano w kwietniu.



Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu położony jest na Wyspie Wolin. Został otwarty w 2015 roku, a pierwszy gazowiec Al Nuaman z dostawą 210 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego z Kataru zawinął 11 grudnia 2015 r. Obecnie ma najwyższy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych w Europie poziom wykorzystania, sięgający około 60 proc. mocy regazyfikacyjnych. W przypadku większości europejskich gazoportów średnia to 30 proc.