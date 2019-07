Analitycy: potencjał wzrostu tej spółki to 262 proc.

Krzysztof Radojewski i Kamil Jędrej, analitycy Noble Securities, wycenili akcje spółki MC Capital na 26,5 zł. To - bagatela - o 262 proc. więcej niż wynosił kurs w dniu wydania raportu.

Wycena bazuje na wartości aktywów netto spółki.

"MCI Capital po latach intensywnych inwestycji i zwiększania wartości posiadanych aktywów, obecnie skupia się na wychodzeniu z inwestycji i akumulowaniu środków. Z jednej strony może to ograniczyć w średnim okresie dokonywanie nowych inwestycji, ale z drugiej strony w przypadku wyjścia będzie potwierdzeniem wyceny wartości aktywów ujętej w bilansie" - napisano w uzasadnieniu raportu, wydanego 28 czerwca.

Jako główne rodzaje ryzyka dla wyceny wskazano ograniczoną płynność inwestycji portfelowych oraz wysoki poziom koncentracji portfela inwestycyjnego.

Jak dodano, jedną z przyczyn dyskonta w stosunku do wartości księgowej może być fakt, że spółka nie płaci dywidendy.

"Akcje MCI Capital są systematycznie wyceniane z dyskontem do wartości księgowej. Wartość dyskonta zmienia się w czasie, a w ostatnim okresie wzrosło do ok. 70%. Jest to dla nas nie do końca zrozumiałe, gdyż ostatnie transakcje wyjścia z aktywów pokazują, że spółka sprzedaje je w pobliżu lub powyżej wyceny rynkowej, a z drugiej strony nietrafione inwestycje są systematycznie przeszacowywane w dół" - napisano w raporcie, który powstał w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.

Raport dostępny jest w załączniku. 201906_MCI Capital