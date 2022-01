Analitycy: znikają promilowe oprocentowania lokat

Na bankowych lokatach można zarobić 3-4 proc., choć wymaga to spełnienia szeregu warunków. Z oferty instytucji finansowych znikają propozycje z oprocentowaniem liczonym w promilach - wskazali w środę analitycy HRE. To za mało, by podjąć walkę z inflacją - dodali.

Analitycy zauważyli, że w ostatnim miesiącu doszło do dwóch szczególnie ważnych zmian. "Największy bank działający w Polsce przestał +kusić+ rodaków tylko i wyłącznie oprocentowaniem na poziomie ułamku promila. Do oferty wszedł produkt dający 0,5 proc w skali roku. Jest to co prawda oferta dla nowych środków klientów korzystających z bankowości osobistej, ale i tak po wielu miesiącach lokat z oprocentowaniem na poziomie 0,01 proc. jest to poprawa, którą trzeba odnotować" - wskazali.