Analityk radzi kupić akcje spółki Creepy Jar

Raport wydano 16 lutego o godz. 7.00.

“Spodziewamy się, że w związku z przekroczeniem 3 mln sprzedanych kopii gry „Green Hell” spółka może przebić nasze oczekiwania wynikowe za IV kw. 2021, a I kw. 2022 może okazać się drugim najlepszym okresem pod względem wyników w historii spółki. Kierując się ostatnimi informacjami szacujemy, że w samym styczniu 2022 mogło sprzedać się ponad 200 tys. kopii GH. Dodatkowo warto zauważyć, że na ten kwartał przewidziane są dwa bardzo ważne wydarzenia - premiera ostatniego i największego dodatku z serii SoA, co naszym zdaniem istotnie przełoży się na wzrost sprzedaży podstawowej wersji oraz debiut „Green Hella” VR. Uważamy, że 2022 rok będzie dla spółki bardzo dobrym okresem zarówno pod względem finansowym (do czego przyczynią się 3 nowe dodatki PC + 2 konsolowe oraz wersja VR) jak i komunikacji z graczem/rynkiem – już w okolicach czerwca-sierpnia 2022 rozpocznie się pełnoprawna kampania marketingowa projektu „Chimera”, a jego premiery (EA) spodziewamy się w okolicach II-III k. 2023. Według naszych szacunków spółka wypracuje w 2022/2023/2024 roku odpowiednio 31,0/45,3/45,0 mln zł skorygowanego zysku netto, co przełoży się na wskaźnik P/E na atrakcyjnym poziomie 14x. Dodatkowo zwracamy uwagę na korzystny kurs USD/PLN, co również ma istotny wpływ na podniesienie naszych prognoz“ - napisano w uzasadnieniu raportu, który jest dostępny na stronie brokera.