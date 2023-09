Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru poświęconego analizie technicznej indeksów i spółek z GPW.

Webinar poprowadził prof. Krzysztof Borowski, znany i ceniony analityk, wykładowca SGH. Ekspert przeanalizował wykresy WIG oraz ciekawych jego zdaniem spółek (AB, Ambra, Amrest, Aplisens, Bioton, Comp, Comperia, Creotech, Develia, Dom Development, Energoinstal, Genomtec, Harper, Izolacja, LSI Software, Mercor, Monnari, OEX, OT Logistics, PA Nova, PZU, Relpol, Vercom, Vindexus, VRG, Wikana, XTPL), a także tych, zaproponowanych przez uczestników spotkania (Asbis, Newag, Votum, Action, Allegro, XTB, ML System, Pepco, Eurotel, CCC, CI Games, Orlen, Dino).

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Dzięki nim masz dostęp do wiedzy i najświeższych analiz, by Twoje inwestycje były jeszcze bardziej przemyślane.

Obejrzyj poprzednie webinary>>

Czym jest analiza techniczna, jak na niej zarobić i w które spółki warto teraz zainwestować - obejrzyj webinar o podstawach analizy technicznej>>