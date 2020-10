Ant Group podał szczegóły rekordowego IPO

Chiński gigant płatności elektronicznych ogłosił, że sprzeda w pierwotnej ofercie publicznej 11 proc. akcji, oferując na giełdach w Hongkongu i Szanghaju po 1,67 mld papierów.

Ant Group w 33 proc. należy do chińskiego giganta e-commerce Alibaba i jest kontrolowany przez założyciela, chińskiego miliardera Jacka Ma. Spółka otrzymała w ostatnich dniach zgody giełd w Hongkongu i Szanghaju na przeprowadzenie IPO. Cenę akcji ma podać 27 października. Strategiczni inwestorzy Ant Group uzgodnili już subskrypcję 80 proc. sprzedawanych w IPO w Szanghaju akcji. Alibaba, za pośrednictwem spółki zależnej Zhejiang Tmall Technology, chce kupić 730 mln papierów, co pozwoli jej utrzymać dotychczasowy udział w kapitale.

IPO Ant Group ma szansę być największym w historii. Analitycy uważają, że może sięgnąć 35 mld USD.

Po dziewięciu miesiącach Ant Group miało 118,19 mld juanów (17,7 mld USD) przychodów i były one o 42 proc. większe niż rok wcześniej. Alipay, należąca do spółki aplikacja służąca do płatności internetowych zwiększyła liczbę użytkowników do 731 mln na koniec września. To o 20 mln więcej niż było ich na koniec czerwca.