Apple przejmuje coraz więcej spółek

Prezes Tim Cook ujawnił, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Apple przejęło między 20 a 25 spółek.

Oznacza to przyspieszenie tempa akwizycji, bo w całym 2018 roku producent iPhone’ów przejął 18 spółek. - Jeśli mamy jakieś wolne pieniądze patrzymy, co możemy z nimi innego zrobić. Przejmujemy wszystko, co pasuje i co może służyć strategicznym celom. Przejmujemy spółkę średnio co dwa, trzy tygodnie – powiedział Cook w CNBC. Apple rzadko ogłasza lub potwierdza przejęcia mniejszych firm. Spółka nie ma problemów z finansowaniem transakcji, bo ma 113 mld USD gotówki. ...