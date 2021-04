Książę koronny Mohammed bin Salman ogłosił, że władze rozmawiają z wiodącym globalnym koncernem naftowym o sprzedaży mu 1 proc. saudyjskiego Aramco.

Aramco to największa na świecie spółka naftowa, która zadebiutowała na giełdzie pod koniec 2019 roku sprzedając 2 proc. akcji za ok. 30 mld USD. 1 proc. jego akcji jest warte według obecnej wyceny rynkowej ok. 19 mld USD. Sprzedaż może nastąpić w okresie następnych dwóch lat, ujawnił książę.