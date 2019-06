Aresztowania w Sygnity bez wpływu na umowy z Pocztą oraz wierzycielami

Zarząd Sygnity w raporcie półrocznym po raz pierwszy odniósł się do zatrzymania przedstawicieli spółki w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia o korupcję przy zamówieniach dla Poczty Polskiej. Uważa, że ta sytuacja nie będzie miała wpływ na umowę z Pocztą Polska, czy też realizację umowy restrukturyzacyjnej.

"Zarządowi nie znane są okoliczności wskazujące, aby członkowie organów spółki i jej pracownicy uczestniczyli w działaniach szeroko opisywanych w mediach i w związku z tym oceniają, iż postępowanie prowadzone przez Prokuraturę nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, realizację umów z Pocztą Polską (wartość rozpoznanych przychodów w raportowanym okresie sprawozdawczym wyniosła 5 102 tys. zł , a całkowita wartość umowy ZST wynosi 21 964 tys. zł brutto ) oraz realizację Umowy Restrukturyzacyjnej i przyjęte założenie, że jednostka i Grupa będzie kontynuować działalność” – czytamy w raporcie.

We wtorek u 11 czerwca CBA , na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, zwróciło się do Sygnity o wydanie przedmiotów i dokumentacji mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Sygnity podało, że zgodnie z przedstawionym wnioskiem niezwłocznie przekazało wskazaną dokumentację oraz przedmioty i zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy z organami prowadzącymi postępowanie.

Wobec szefa rady nadzorczej i prezesa Sygnity zostały zastosowane środki zapobiegawcze. Szef rady został aresztowany na trzy miesiące. W stosunku do prezesa sąd zgodził się na poręczenie majątkowe i pod warunkiem jego ustanowienia, zastosowania środka wolnościowego. Na wniosek prokuratora sąd zawiesił jednak wykonanie wolnościowego środka zapobiegawczego, co skutkuje pozostawaniem prezesa w stanie aresztowania do czasu rozpoznania przez sąd odwoławczy zażalenia. Obecnie nie jest wiadome, kiedy sąd rozpatrzy zażalenie.

W piątek rada nadzorcza Sygnity zdecydowała o zawieszeniu prezesa w czynnościach członka zarządu.

„Decyzja o zawieszeniu podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowej reprezentacji spółki przy wykonywaniu okresowych obowiązków sprawozdawczych spółki publicznej” – czytamy.

Zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe, które podlega przeglądowi, powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu. W przypadku raportu półrocznego Sygnity, który został opublikowany 14 czerwca prezes nie mail możliwości podpisania go, ani podania uzasadnienia odmowie podpisania. Raport został podpisany przez dwóch członków zarządu.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/19 Sygnity wypracowało 15,9 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 22,3 mln zł z 15,2 mln zł. Na wyniki pozytywnie wpłynęło m.in. 5,7 mln zł przychodów finansowych, co jest pochodną dyskontowego wykupu obligacji w grudniu 2018 r. Przychody spadły do 119,2 mln zł z 151,6 mln zł. Na koniec roku Sygnity miało 26,7 mln zł gotówki, wobec 19,2 mln zł rok wcześniej.