Asbis opiera się kryzysowi

W I kw. dystrybutor IT wyraźnie poprawił wyniki. W całym 2020 r. roku sprzedaż może jednak spaść.

Asbis pierwszy kwartał może zaliczyć do udanych. Zysk netto grupy wzrósł o 35 proc. rok do roku do 2,3 mln USD, a przychody powiększyły się o 20 proc. do 500 mln USD. W pierwszych trzech miesiącach roku dystrybutor zanotował 54 proc. wzrostu sprzedaży dysków twardych, 47 proc. wzrostu w serwerach, a sprzedaż laptopów wzrosła o 29 proc. Najwięcej przychodów pochodziło ze sprzedaży smartfonów — 124,6 mln USD. Pomimo epidemii koronawirusa sprzedażtej linii produktowej urosła o 2 proc. rok do roku. Na drugiej pozycji znalazły się procesory, które wygenerowały 87,1 mln USD, czyli 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na razie pandemia nie dotknęła Asbisu, jednak najwięcej sprzedaży grupa generuje w krajach byłego ZSRR, w tym w Rosji i na Ukrainie — w pierwszym kwartale odpowiadały za blisko 140 mln USD przychodów. Obostrzenia związane z koronawirusem pojawiły się tam relatywnie późno.