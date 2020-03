Asseco udostępnia uczelniom platformę edukacyjną

Jedna z największych polskich firm IT we współpracy z Chmurą Krajową oferuje narzędzie do e-learningu, z którego uczenie skorzystają za darmo w czasie epidemii koronawirusa

Asseco Data Systems bezpłatnie oferuje szkołom wyższym, zmuszonym do odwołania zajęć z powodu pandemii, platformę edukacyjną. Projekt jest realizowany we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.



„Ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni” – pisze Asseco w komunikacie prasowym.

Rozwiązanie Asseco jest rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



„Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Asseco Educational Platform – kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Asseco Data Systems stworzyło ją na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z polskimi szkołami wyższymi” – informuje spółka.



- Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online – skomentował Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji.



Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to – informuje spółka - wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.



- Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe model do zdalnej nauki – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.



Dodał, że chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań.



- Te cechy nabierają szczególnego znaczenia gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT – twierdzi Dariusz Śliwowski.



Asseco Educational Platform umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie planu zajęć, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki www.