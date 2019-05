Autorski fundusz idzie do likwidacji

Na fali

W maju cztery lata temu Paweł Niesłuchowski pomagał koledze budować bazę kitesurfingową na kempingu Małe Morze na Helu. — W nocy przyszło mi do głowy, żeby tam stworzyć bazę surferską. Od lat pływałem na Bałtyku, założyłem ze znajomymi organizację Surfing Polska, ale był to wciąż sport undergroundowy. Nie było miejsca, gdzie można by przyjść, pogadać, wypożyczyć deskę, spotkać surferów. Rano powiedziałem o pomyśle właścicielowi kempingu. Był zachwycony. Odpowiedział: „Otwieraj” — wspomina Paweł Niesłuchowski. Wynajęcie miejsca na kempingu w sezonie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. — Musieliśmy coś wymyślić, żeby zarabiać. Postanowiliśmy zrobić surfshop i sprzedawać ciuchy — mówią Paweł Niesłuchowski i Agnieszka Zapalska. Ona w ciągu miesiąca zaprojektowała pierwszą kolekcję. On z kolegą zbudowali sklep z drewna. Pierwsze kroki marki. I synka. Ryzyko było spore, bo okres handlowy nad morzem to najwyżej sześć tygodni. Ale otworzyli sklep dużą imprezą, rozeszły się wieści i ludzie zaczęli ściągać. Przyjeżdżali na weekend z Warszawy, spali w bagażniku na parkingu obok sklepu. — My...