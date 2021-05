AVL sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach informuje, że wprowadzone do obrotu maseczki na twarz: Face Mask WITH Valve, Unimed, AYC 300V FFP3 NR, kod EAN 8682960627002, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na przekroczone podczas badania, dopuszczalne wskaźniki penetracji mgły oleju parafinowego oraz przekroczone dopuszczalne wskaźniki pomiarów całkowitego przecieku wewnętrznego, co stwarza zagrożenie braku zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem oraz z uwagi na brak przy maseczkach instrukcji, zawierającej informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.