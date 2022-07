Windykacja online pomaga firmom

Aż jedna trzecia firm zlecających windykację polubowną zaobserwowała, że dzięki temu zwiększyła się liczba faktur, które partnerzy biznesowi zaczęli opłacać w terminie — wynika z badania firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Przedsiębiorcy używający systemów ERP i platform księgowych korzystają już na masową skalę z windykacji online, którą dzięki integracji tych usług zapewnia im właśnie Kaczmarski Inkasso.

Dziś firmy potrzebują rozwiązań, które są dostępne w miejscu ich naturalnego funkcjonowania, jak systemy fakturowania i księgowania ERP czy aplikacja do zarządzania relacjami z klientami CRM.

— To tu jest miejsce na usługi windykacji polubownej, która przywraca firmom płynność finansową. Odzyskane pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na inwestycje i rozwój. Nasza usługa windykacji online, z której korzysta liczne grono firm, może być zintegrowana z dowolnym systemem ERP, fakturowym i e-księgowości — mówi Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

Pozostałym firmom pomaga aplikacja WinGO.pl, która pozwala na zdalne przekazywanie zleceń windykacyjnych.

Dwa kliknięcia do odzyskania należności

Odzyskiwanie należności z faktur online jest prostym, a przede wszystkim wygodnym rozwiązaniem. Dzięki integracji systemu Kaczmarski Inkasso oraz ERP, a także platform fakturowych i e-księgowości, m.in. Comarch poprzez Apfino, InsERT, InFakt czy ING Usługi dla Biznesu, ich użytkownicy dwoma kliknięciami przekazują sprawę do windykacji.

Następnie na bieżąco kontrolują, na jakim etapie znajdują się prowadzone działania. Windykacja polubowna prowadzona przez zewnętrzną firmę skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązań lub zaproponować mu rozwiązanie, które zaakceptuje, np. spłaty należności w ratach.

Przedsiębiorca oszczędza czas i emocje

Dzięki integracji usług finansowych i windykacyjnych przedsiębiorcy korzystający z systemów ERP, fakturowych i e-księgowości oszczędzają czas oraz niepotrzebne emocje związane z samodzielnym dochodzeniem należności od kontrahentów, zyskują większą płynność finansową i zmniejszają liczbę przeterminowanych płatności. Zachowują też dobre relacje z kontrahentami, bo długi są pod opieką ekspertów.

W trakcie procesu windykacji mają wgląd w kondycję i stan finansów dłużnika. Otrzymują dostęp do szczegółowych informacji o prowadzonej sprawie. Kaczmarski Inkasso nalicza opłatę prowizyjną tylko w przypadku skutecznej windykacji, czyli kiedy pieniądze zostaną odzyskane dla klienta. Zgodnie z obowiązującym prawem wierzyciel może nią obciążyć dłużnika, a negocjatorzy bezpłatnie pomogą ją odzyskać.

Przywracanie płynności finansowej

Kaczmarski Inkasso oferuje kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami — od wystawienia przez przedsiębiorcę faktury dla kontrahenta po dochodzenie należności w sądzie. Może on przekazać do windykacji jedną fakturę lub cały ich portfel. Windykacja polubowna jest elementem szerszego procesu zapewnienia płynności finansowej. Zanim dojdzie do przekroczenia terminów na fakturach wystawionych kontrahentom, przedsiębiorcy współpracujący z Kaczmarski Inkasso mogą zdecydować się na monitoring płatności, który daje kontrolę nad terminowością spłat kontrahentów. Poprawia on spływ należności, umożliwia weryfikację poprawności wystawionych faktur, a przede wszystkim przyspiesza płatności. Firmy mogą także skorzystać z wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co działa dyscyplinująco na niesolidnych kontrahentów.

W przypadku wyjątkowo trudnych do odzyskania wierzytelności przedsiębiorcom rekomendowana jest obsługa sądowo-egzekucyjna za pośrednictwem partnerskiej kancelarii prawnej VIA LEX.