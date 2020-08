Badanie: co trzeci eksporter ma problem z dostarczeniem towarów do zagranicznych klientów

W wyniku zamrożenia gospodarki co trzeci eksporter ma problem z wyprodukowaniem i dostarczeniem towarów do zagranicznych klientów bądź realizacją dla nich zamówionych usług, a 42 proc. firm ze sprowadzeniem towarów i usług z zagranicy - wynika z badania „KoronaBilans MŚP”.

Jak zaznaczają autorzy badania IMAS International przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, o ile w majowej edycji badania „KoronaBilans MŚP” 42 proc. eksporterów borykało się z realizacją zamówień dla swoich zagranicznych klientów, to obecnie 32 proc. firm z sektora MŚP zajmujących się sprzedażą towarów lub usług za granicę ma problem z ich wyprodukowaniem i dostarczeniem bądź wykonaniem.



Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów zwraca uwagę, że wyniki tego badania mają odzwierciedlenie w najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w całym pierwszym półroczu br. rodzimi przedsiębiorcy wyeksportowali za granicę towary o łącznej wartości ponad 480 mld zł. To o 5,3 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.



"Ten spadek wynika głównie z ograniczeń na terenie Polski, ale też w innych państwach, związanych z epidemią koronawirusa" - wskazuje Łącki. Dodaje, że wraz z odmrażaniem gospodarek we wszystkich krajach, przedsiębiorcom łatwiej dokonywać wymiany handlowej - stąd spada liczba firm, która ma z tym kłopot.



Według ekspertów KRD problem spadku liczby zamówień, a co za tym idzie, wartości sprzedawanych za granicą towarów, może się zaostrzyć. Większe mogą być też problemy z importem. Łącki zwrócił uwagę, że w pierwszym półroczu br. nasi przedsiębiorcy sprowadzili z zagranicy towary o wartości o 9,4 proc. niższej niż w tym samym okresie zeszłego roku.



"A problemów ze sprowadzeniem towarów do Polski doświadczyło prawie 42 proc. importerów. Ten odsetek zmniejszył się w porównaniu z badaniem z maja, ale zaledwie o 3 punkty procentowe" - zaznacza.



Z kolei Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy współpracującej z KRD, zwraca uwagę, że "takie same bądź podobne restrykcje i obostrzenia sanitarne, czy kłopoty z dostawcami i pracownikami dotykają zagranicznych producentów stąd problem polskich importerów".



Ekspert przypomina, że polskie firmy najczęściej kupują produkty z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch, Holandii, Francji czy Czech. W pierwszej połowie tego roku produkty polskich firm cieszyły się zainteresowaniem przedsiębiorców z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoch, Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Najczęściej eksportowane towary to maszyny, urządzania i sprzęt transportowy (36,1 proc.), różne wyroby przemysłowe (17,2 proc.) i żywność oraz żywe zwierzęta (11,9 proc.).



IV edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec lipca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 300 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.