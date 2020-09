Bądź wolny, smartfon to nie smycz

Dzięki elektronicznym gadżetom możemy pracować wszędzie i o każdej porze. Jak postawić granice i złapać trochę oddechu?

Pandemia zmieniła nasze komunikacyjne nawyki. Co piąty pracownik zdalny znacznie wydłużył czas spędzany z telefonem w ręku. Mniej więcej ćwiartka tej grupy to absolutni rekordziści, którym służbowe rozmowy zajmują codziennie aż cztery godziny więcej niż przed wybuchem zarazy. Kolejnym złodziejem czasu jest internet, z którego co dzień jedna czwarta zatrudnionych korzysta od dwóch do czterech godzin dłużej — wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD).