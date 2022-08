Będzie to bitwa o każdy mandat

Mimo kanikuły tempo kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi wcale nie zwalnia.

Takie zdanie samo w sobie oczywiście nie jest żadnym odkryciem, wręcz truizmem – byłoby gdyby ukazało się 3 sierpnia… 2023 r., czyli nieco ponad dwa miesiące przed wyznaczonymi na którąś z niedziel października wyborami do Sejmu i Senatu. Tymczasem realnie opisuje ono międzypartyjną konfrontację, rozkręconą na… rok i dwa miesiące przed wyborami! Właściwie jest to sytuacja zgodna z politologicznymi teoriami, że przygotowania do kolejnych wyborów zaczynają się pierwszego dnia po zakończonych. W dziejach III RP aż tak rozciągniętej w czasie gonitwy jednak nie przerabialiśmy.