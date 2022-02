Jak wynika z opublikowanych we wtorek danych Eurostatu, w grudniu ub.r. bezrobocie w strefie euro spadło do najniższego poziomu w historii, co świadczy o dużej sile ożywienia gospodarczego, pisze Reuters.

Eurostat podał, że stopa bezrobocia w 19 krajach strefy euro spadła z 7,1 proc. w listopadzie (wartość zrewidowana w dół z 7,2 proc.) do 7,0 proc. w grudniu. To najniższy odczyt od kwietnia 1998 roku, gdy rozpoczęto zbieranie porównywalnych danych.