Każdego dnia na świecie generowane jest 2,5 eksabajta (2,5*10^18 bajta) danych. Do 2025 roku liczba ta ma się powiększyć ponad 185 razy! Jak nie zginąć w takim natłoku informacji?

Odpowiedź na to i na wiele innych pytań znajdziesz podczas Big Data Conference 2021.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Statystyki działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na konferencję poświęconą tematowi Big Data, która odbędzie się w dniach 25-26 maja.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firm, którzy na co dzień zmagają się w swojej pracy z dużymi zbiorami danych. Ponadto, pod koniec każdej prelekcji, uczestnicy konferencji będą mieli możliwość porozmawiać z prelegentami na oddzielnym kanale. Jest to niepowtarzalna okazja, aby zadać im pytanie nie tylko na temat analizy danych, ale też pracy w firmie prelegenta, czy też samego procesu rekrutacyjnego. Podczas konferencji przewidziano również konkursy z nagrodami, które będą się odbywać podczas prelekcji.

Lista prelekcji:

25.05.2021 :

godz. 16:00 - Big challenges in the world of Allegro data z Allegro, prelegent: Dariusz Eliasz

godz. 17:15 - Analiza danych - jak zacząć karierę z nieTECHnicznym wykształceniem? z GetInData, prelegent: Piotr Menclewicz

godz. 18:30 - Jakie zastosowanie w biznesie mają gry jednoręki bandyta oraz kółko i krzyżyk ze Schneider Electric, prelegent: Michał Korzycki

26.05.2021 :

godz. 16:00 - Machine Learning Operations (MLOps) z Millennium, prelegenci: Łukasz Bezulski oraz Michał Karwowski

godz. 17:15 - Data Science w obszarze zakupów z OptiBuy, prelegenci: Jacek Trojanowski, Mariusz Krzysztoń oraz Wojciech Skierski

18:30 - Zarządzanie umiejętnościami Big Data w różnorodnym świecie PAYBACK z PAYBACK, prelegent: Rafał Latkowski

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, odwiedź fanpage Big Data Conference oraz stronę naszego wydarzenia, które rozpoczyna się już w przyszły wtorek. Do zobaczenia!

Patronem medialnym konferencji jest „Puls Biznesu”.

Autor: Michał Tomczak, SKN Statystyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie