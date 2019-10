Bilans funduszy znów ujemny

We wrześniu TFI zanotowały odpływ netto w wysokości 0,65 mld zł, wynika z danych serwisu analizy.pl.

Siedem z dziewięciu miesięcy tego roku zakończyło się dla rodzimej branży zarządzania aktywami odpływem pieniędzy klientów. We wrześniu na ujemny bilans największy wpływ miała wypłata 0,4 mld zł z funduszu PZU SFIO Universum, utworzonego na potrzeby grupy PZU. To fundusz mieszany, dlatego miało to przemożny wpływ na wynik całej kategorii — w poprzednich miesiącach wycofano z tego rodzaju rozwiązań zwykle po kilkadziesiąt mln zł, we wrześniu było to natomiast aż 0,53 mld zł. Od początku roku odpływ netto to natomiast 912 mln zł (przy czym fundusze mieszane zagraniczne mają napływy, polskie — wysokie odpływy). Ten wynik to i tak niewiele w porównaniu z odpływami, jakie regularnie notują fundusze absolutnej stopy zwrotu. We wrześniu było to 315 mln zł netto, a od początku roku 2,1 mld zł. Niewiele lepiej jest w funduszach akcyjnych — bilans września to -257 mln zł, a trzech kwartałów -1,74 mld zł.