Biometria w płatnościach online

Wraz z końcem 2020 r., w życie wejdzie obowiązek silnego uwierzytelnienia klienta (SCA).

To zmiana, która dotyczy nie tylko sektora bankowego, ale również e-sprzedawców oraz konsumentów segmentu e-commerce. Warto wiedzieć, co oznacza i jak się do niej przygotować. Na 31 grudnia wyznaczono termin wdrożenia mechanizmów silnego uwierzytelnienia klienta (ang. strong customer authentication, SCA). Jest to jeden z elementów, które przewiduje dyrektywa UE o usługach płatniczych PSD2, która weszła w życie 14 września 2019 r. Określiła ona zadanie, któremu sprostać musi sektor bankowy, wdrażając dwuetapowe potwierdzenie płatności kartą online. Zmiana ta dotyczy również e-sprzedawców i ich klientów.