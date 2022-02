Kurs bitcoina rośnie w piątek, dzień po tym jak wyraźnie spadał z powodu ucieczki inwestorów od ryzyka po wiadomości o ataku Rosji na Ukrainę.

W piątek rano kurs bitcoina rośnie o 11,8 proc. do 38527,76 USD. W czwartek najpopularniejsza kryptowaluta taniała nawet do ok. 34,7 tys. USD. Bitcoin wciąż jest o 16,5 proc. tańszy niż na początku roku i o 45 proc. tańszy niż w listopadzie ubiegłego roku, kiedy osiągał rekordową wartość prawie 69 tys. USD.