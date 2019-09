Bittel: południowa obwodnica Warszawy zrealizowana w 70 proc.

Budowa południowej obwodnicy Warszawy jest zrealizowana w 70 proc., do użytku zostanie oddana do końca 2020 roku - powiedział w poniedziałek wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceszef resortu przypomniał, że obwodnica południowa składa się z trzech odcinków, przy czym dwa z nich, liczące w sumie ok. 10 km., czyli od ul. Puławskiej do Wału Miedzeszyńskiego, są zaawansowane nawet w 80-90 procentach. Ich uruchomienie planowane jest na sierpień przyszłego roku. Trzeci odcinek - od Wału Miedzeszyński do tzw. węzła Lubelska o długości 7,5 km. - oddany będzie na przełomie 2020 i 2021 roku m.in. ze względu na przebudowę trakcji kolejowej, która docelowo ma obsługiwać Centralny Port Komunikacyjny.



Bittel podkreślił, jest to obecnie najważniejsza, poza metrem, inwestycja infrastrukturalna w Warszawie, która - jak podkreślił - "radykalnie zmieni sposób poruszania się po mieście". W jej realizację zaangażowanych jest ok. 1000 osób i 150 tzw. jednostek sprzętowych.



Jednym z ważniejszych elementów budowanej obwodnicy jest tunel biegnący przez Ursynów o długości 2,3 km. Jest to - jak zaznaczył wiceminister - najdłuższy tego typu obiekt w Polsce, a dodatkowym utrudnieniem dla wykonawców jest to, że w znacznej części przebiega on pod pierwszą linią metra. Każda z biegnących pod ziemią jezdni będzie miała 14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości 3,75 metra. Po obu stronach zlokalizowane będą drogi ewakuacyjne.



Bardzo istotnym dla wszystkich uczestników ruchu w województwie mazowieckim jest również tzw. most południowy łączący ul. Wał Zawadowski na Wilanowie z Wałem Miedzeszyńskim w Wawrze. Długość całkowita przeprawy to ok. 1,5 km, z czego ok. 535 metrów biegnie nad nurtem Wisły. Jak poinformował główny wykonawca, firma Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut, ze względu na warunki geologiczne, na budowie tego mostu trzeba było zastosować trzy różne technologie.



Południowa obwodnica Warszawy, to odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 18,5 kilometra. Całkowity koszt inwestycji to 4,4 mld zł.



Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt zakłada budowę m.in. dwupoziomowych węzłów "Ursynów Zachód" i "Ursynów Wschód". W ramach inwestycji przebudowywana jest infrastruktura podziemna oraz budowane są m.in. urządzenia służące ochronie środowiska, takich jak ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, urządzenia filtrujące wody opadowe, tunele ekologiczne. Np. na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego powstaną estakady o łącznej długości 552 metrów. Pozostała część trasy prowadzona będzie w nasypach.



Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.