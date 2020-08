Biura odżyją po wakacjach

Tylko co dziesiąta firma wprowadziła na stałe pracę zdalną. Większość pracuje w systemie mieszanym.

W czasie lockdownu obłożenie biur często nie przekraczało 10 proc. Obecnie 26 proc. firm pracuje w normalnym trybie, a 64 proc. w mieszanym, czyli częściowo zdalnie — wynika z badania Grafton Recruitment. Tryb mieszany najczęściej oznacza, że w jednym tygodniu połowa załogi przychodzi do przestrzeni biurowej, podczas gdy reszta pracuje zdalnie, a w kolejnym tygodniu następuje zamiana. To ułatwia pracodawcom zarządzanie przestrzenią i zapewnienie odpowiedniego odstępu między pracownikami. Pracę zdalną na stałe wprowadziło tylko 10 proc. firm. Według CBRE najczęściej decydowały się na to firmy z sektora IT, ale też m.in. reklamy, marketingu i komunikacji. To branże, w których łatwo przenieść całą działalność do kanału online, często pracujące w tym trybie jeszcze przed empidemią.