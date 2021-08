Blik wystrzelił z przelewami na telefon

Polska metoda płatności mobilnych ma coraz więcej zwolenników, a liczba transakcji dynamicznie rośnie.

Płatności Blikiem są coraz popularniejsze. Od kwietnia do czerwca tego roku zrealizowano blisko 176 mln transakcji (dwa razy więcej niż rok wcześniej) o wartości 24 mld zł. Niezmiennie najczęściej Blikiem płacimy w internecie - w drugim kwartale tego roku było to 121,5 mln transakcji, w tym 3,8 mln wykonanych w globalnym e-commerce i rozliczanych przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła prawie 14,5 mld zł, a średnia kwota w e-commerce to 120 zł. Drugą pod względem popularności funkcją są przelewy na telefon, które stanowią 15 proc. wszystkich transakcji. W II kw. 2021 r. skorzystano z tej funkcji aż 25,5 mln razy, czyli o 187 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła r/r o 133 proc. do poziomu 19,6 mln. 9 mln transakcji zrealizowano w bankomatach, liczba wpłat i wypłat wzrosła r/r o 65 proc.