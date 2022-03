BNP przegrał sprawę dotyczącą francuskich „frankowiczów”

Cour de Cassation ogłosił, że największy francuski bank nie udzielił wystarczających informacji klientom o mechanizmie działania kredytu frankowego. Zdecydował także, że skargi „frankowiczów” nie uległy przedawnieniu.

fot. Reuters/FORUM

Raty kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, ale spłacanych w euro mocno wzrosły po rym jak waluta Szwajcarii zdrożała po tym jak stała się „bezpieczną przystanią” po kryzysie finansowym 2008 roku. Francuscy „frankowicze” ruszyli do sądów, które jednak ogłaszały różne wyroki. W 2020 roku BNP dostał nakaz wypłaty 127 mln EUR klientom po tym jak został oskarżony o wprowadzenie ich w błąd. Bloomberg przypomina, że w 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że banki nie mogą wiązać konsumentów ścisłymi ograniczeniami spłaty kredytów walutowych, które zawierają nieuczciwe warunki.

Charles Constantin-Vallet, prawnik reprezentujący francuskich „frankowiczów” powiedział Bloombergowi, że ok. 2,6 tys. zdecydowało się pozwać BNP. Jego zdaniem, bank może stanąć przed koniecznością wypłacenia im ok. 250 mln EUR odszkodowania. Może jednak ono być wyższe jeśli na pozwy zdecydują się jeszcze inni „frankowicze”. Bloomberg podaje, że BNP udzielił łącznie ok. 4,6 tys. kredytów hipotecznych we frankach o łącznej wartości 800 mln EUR.