Boeing 737 Max wraca do lotów w United Airlines

Po niemal dwóch latach uziemienia, do użytku w liniach United Airlines wraca Boeing 737 Max. To drugi z amerykańskich przewoźników, który podjął decyzje o przywróceniu tego modelu do służby.

Samoloty Boeing 737 Max linii United Airlines na lotnisku w HoustonLOREN ELLIOTT / Reuters / Forum