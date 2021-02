Borys: gospodarczo damy radę, emocjonalnie duże zmęczenie pandemią

Gospodarczo damy radę, emocjonalnie duże zmęczenie pandemią - napisał we wtorek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Wskazał, że Polska ewidentnie jest wśród krajów, które najlepiej radzą sobie gospodarczo z pandemią.

"Jak analizujemy dane gospodarcze, to Polska ewidentnie jest wśród kilku krajów w EU, które najlepiej radzą sobie gospodarczo z pandemią. Ale jak czasami rano zaglądam do internetu to mam wrażenie totalnej katastrofy" - czytamy we wtorkowym wpisie na Twitterze szefa PFR.

Paweł Borys, fot. Marek Wiśniewski "Gospodarczo damy radę, emocjonalnie duże zmęczenie pandemią" - ocenił Borys, odnosząc się do wtorkowego twitterowego komentarza prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. Szef ZPP wskazał, że odwiedził go ambasador Luksemburga w Polsce Paul Schmit. "Przesłuchiwał mnie ws przyczyn tak dobrego radzenia sobie polskiej gospodarki w COVID. Szczerze mnie to rozśmieszyło - przedstawiciel najbogatszego państwa w UE przyjeżdża na Dziki Wschód po rady... To się porobiło!" - napisał na Twitterze.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗