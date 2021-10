BOŚ chce być neutralny klimatycznie w 2030 r.

Bank Ochrony Środowiska ogłosił strategię prezentującą podejście banku do kwestii zrównoważonego rozwoju; jednym z celów jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r. - podał we wtorek BOŚ. Bank chce m.in. ograniczać finansowanie wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych.

Jak zaznaczono we wtorkowej informacji banku, w zakresie działalności prośrodowiskowej BOŚ w strategii ESG (Environmental, Social, Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny - PAP) zwraca uwagę na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. Zakłada też wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. w 2023 r. (na koniec 2020 r. było to 36,3 proc.).

"W planach jest wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych (w tym z naciskiem na rozwój współpracy z MŚP) do 400 mln zł w 2022 r." - wskazano. BOŚ chce też ograniczać finansowanie wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną.

Równolegle bank zamierza zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wśród wyznaczonych celów jest m.in. zmniejszenie śladu węglowego o 20 proc. (względem 2020 r.) oraz utworzenie floty pojazdów składającej się w 30 proc. z aut hybrydowych lub elektrycznych do końca 2023 r., a także pełne przestawienie się na energię elektryczną pochodzącą z OZE od przyszłego roku. Celem jest też: zwiększanie udział oświetlenia energooszczędnego, udoskonalanie systemu zarządzania odpadami, wdrożenie polityki środowiskowej i klimatycznej. Finalnie bank chce dojść do neutralności klimatycznej w 2030 r.

Dokument zawiera wykaz realizowanych wewnętrznie i zewnętrznie działań: na rzecz środowiska i klimatu; otoczenia społecznego oraz w zakresie ładu korporacyjnego. "Każdej zidentyfikowanej aktywności przypisane zostały w pełni mierzalne cele – jednym z nich jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r." - zaznaczył BOŚ we wtorkowej informacji.

Jednocześnie opublikowany został pierwszy w historii banku raport ESG, podsumowujący starania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju za 2020 r. Oba dokumenty i zawarte w strategii ESG zobowiązania są elementem realizacji opublikowanej w czerwcu br. strategii banku na lata 2021-23.

"Zaangażowanie sektora finansowego w zieloną transformację jest kluczem do powodzenia tego jednego z największych planów gospodarczych w historii Unii Europejskiej" - wskazał, cytowany we wtorkowej informacji Banku Ochrony Środowiska, prezes BOŚ Wojciech Hann. Dodał, że bank chce być liderem tych przemian w Polsce. "Możemy z powodzeniem kompleksowo pomagać naszym partnerom rozwijać się przy jednoczesnym wspieraniu realizacji celów klimatycznych" - podkreślił.

Jak dodał, strategia ESG stanowi "precyzyjny plan", którego realizacja pomoże m.in. finansować przyjazne środowisku projekty.

Zgodnie z informacją, w wymiarze społecznym główną ambicją banku jest zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez aktywne włączenie w mające miejsce w banku zmiany (wzrost wskaźnika zaangażowania z 28 proc. w czerwcu br. do 58 proc, do 2023 r.). "BOŚ zamierza wdrożyć politykę różnorodności, realizować programy rozwojowe dla kadr różnego szczebla, wspierać wolontariat pracowniczy, projekty well-being, czy przeprowadzać regularne badania potrzeb pracowników" - zaznaczono.

Priorytetem w tym obszarze jest edukacja rynku oraz promocja zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie się w partnerstwa na rzecz istotnych działań społecznych. "W związku z tym BOŚ jeszcze w tym roku zamierza przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC) oraz do inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi)" - podano. Z kolei w przyszłym roku zamierza uruchomić platformę edukacyjną wspierającą rozwój zielonych projektów wraz z przewodnikiem dla rynku w zakresie zasad zrównoważonego finansowania.

Przekazano, że bank chce skoncentrować się też na rozwoju kultury organizacyjnej i budowaniu ładu korporacyjnego zgodnie ze współczesnymi oczekiwaniami rynku, pracowników oraz pozostałych interesariuszy. "Priorytetem w tym obszarze jest uzyskanie jeszcze w 2021 r., następnie stała poprawa, ratingu ESG" - wyjaśniono.

Dodano, że od 2023 r. bank zamierza objąć oceną ryzyka ESG wszystkie nowe transakcje przeprowadzane z klientami instytucjonalnymi. "W tym względzie bank zamierza również w pełni dostosowywać się do nowych regulacji z obszaru ujawnień ryzyk ESG" - dodano. Bank zamierza także wdrożyć klauzule umowne w zakresie ESG dla nowych dostawców i polityki zakupowe uwzględniające ESG.

Zgodnie z planem raporty ESG mają być publikowane co roku. "Od 2023 r. do raportu planowane jest wdrożenie ujawnień ryzyk ESG. Stworzona ma także zostać metodyka oraz narzędzia do oceny portfela banku" - dodano.

Jak przekazano, tylko w ubiegłym roku BOŚ zawarł prawie 4 tys. proekologicznych transakcji w kwocie przekraczającej 1,3 mld zł; zmniejszył też swoją emisję CO2 o 49 proc., "do czego w znacznym stopniu przyczyniło się przestawienie na energię elektryczną pochodzącą w większości z OZE".