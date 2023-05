Brytyjscy pracodawcy szykują mocne podwyżki wynagrodzeń

Fot. Ian Taylor/Unsplash

Zgodnie z przeprowadzonym przez Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) badaniem, brytyjscy pracodawcy z sektora prywatnego planują znaczące podwyżki płac. Mediana prognoz wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosła do 3,3 proc., w porównaniu z 2% w poprzednich trzech miesiącach, i znalazła się na najwyższym poziomie od czasu rozpoczęcia archiwizowani danych w 2012 r.

Badanie pokazało równocześnie, że nadal spora pozostaje różnica miedzy oczekiwaniami płacowymi pracodawców publicznych i prywatnych. Ci drudzy spodziewają się bowiem podwyżek rzędu 5 proc. w nadchodzącym roku. W ich przypadku oczekiwania nie zmieniły się względem poprzedniego badania. Oficjalne dane pokazały, że średnie płace w sektorze prywatnym w okresie trzech miesięcy do lutego 2023 r. były o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Bank Anglii już niejednokrotnie wyrażał obawy, że silne podwyżki płac mogą doprowadzić do utrwalenia się wysokiej inflacji w gospodarce. By przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi, w ubiegłym tygodniu przeprowadził kolejną podwyżkę stóp procentowych, podnosząc benchmarkową stawkę o 25 punktów bazowych do poziomu 4,5 proc.

Silna presja płacowa jest pokłosiem napiętego rynku pracy, który boryka się z problemem obsadzenia wakatów. Braki kadrowe dotyczą przede wszystkim sektorów edukacji i ochrony zdrowia.